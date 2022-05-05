"Євробачення-2022": лідер Kalush Orchestra розповів, чим займатиметься гурт після конкурсу

Вже 10 травня гурт Kalush Orchestra представлятиме Україну на пісенному конкурсі "Євробачення-2022".

Та вже зараз колектив тренується у Турині, аби вибороти Україні путівку до фіналу. Також Kalush Orchestra дає пресконференції.

На одній з таких в учасників Kalush Orchestra запитали, що вони планують робити після конкурсу. Лідер колективну розповів, що гурт одразу ж після "Євробачення-2022" повернеться до України.

"Один з учасників нашого гурту зараз залишився на війні, і він обороняє Київ. А ми тут представляємо інтереси кожного українця. Звичайно, після закінчення "Євробачення-2022", ми повертаємся до України. У нас спецдозвіл на виїзд до кінця конкурсу. Ми одразу повертаємося і будемо займатися кожен своїми справами", - відповів музикант.

Сам же Олег Псюк займається волонтерством. Співак допомагає людям з житлом та ліками, а також артист шукає транспорт для переселенців.

Зазначимо, конкурс "Євробачення-2022" відбудеться 10, 12 та 14 травня. KALUSH Orchestra змагатимуться за путівку до фіналу 10 травня. Сайт ТСН.ua, вже за традицією, вестиме трансляцію заходу і в режимі онлайн повідомлятиме читачам про перебіг подій на музичній першості.

Читайте також: