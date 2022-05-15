"Євробачення-2022": Måneskin відреагував на перемогу Kalush Orchestra у конкурсі

Цьогоріч на міжнародному пісенному конкурсі "Євробачення-2022" переміг представник від України – гурт Kalush Orchestra.

З перемогою музикантів привітали й знаменитості, й світові лідери, і прихильники.

Зокрема, на тріумф Kalush Orchestra відреагував й переможець минулорічного "Євробачення" - італійський рок-гурт Måneskin.

Артисти зазначили, що українці заслуговували на перемогу. А у такі тяжчі часи музика здатна принести світло та зблизити одне одного.

"Так, Україна! Kalush Orchestra! Це означає навіть більше, ніж заслужена перемога. У темні часи музика завжди здатна принести світло і змусити кожного стати ближчим", - написали музиканти у своєму Twitter.

YES Ukraine! Kalush Orchestra ❤️ This means even more than a well deserved victory. In dark times music is always able to bring light and make everyone feel closer. Thank you ✨ #Eurovision https://t.co/J4v4skBMq9 — MåneskinOfficial (@thisismaneskin) May 14, 2022

Нагадаємо, що цьогоріч міжнародний пісенний конкурс "Євробачення" відбувався у Турині, Італія. Конкурс тут минув завдяки перемозі рок-гурту Måneskin 2021 року. А вже 2023 року конкурс має відбутися в Україні, адже саме український гурт Kalush Orchestra посів перше місце у музичній першості.

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