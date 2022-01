"Євробачення-2022": онлайн-трансляція оголошення фіналістів Нацвідбору

До фіналу потрапить 8 учасників.

Сьогодні, 24 січня організатори Національного відбору на "Євробачення-2022" оголошують імена восьми фіналістів.

Так, цього року представляти Україну у Турині висловили бажання 284 заявників. З них члени журі обрали 27 артистів: Alina Pash, AMARIIA, Barleben, Cloudless, DOdoBro, FIZRUK, Kalush Orchestra, Gorim!, IDXO, LAUD, Laura Marti, Michael Soul, ROXOLANA, Our Atlantic, Oyedamola, Sofia Shanti, Schor, SHY, SOWA, The blue artic, The Tape Machine, WELLBOY, Victoria NIRO, АНЦЯ, Віка Ягич, Східзахід, Юлія Тімочко.

Зараз у прямому ефірі на сторінці UA:Перший у YouTube оголошують імена тих, хто пройшов до фіналу.

Пряма трансляція:

Читайте також: