"Євробачення-2022": організатори Нацвідбору нарешті показали фото тих самих скандальних оцінок

"Євробачення-2022": організатори Нацвідбору нарешті показали фото тих самих скандальних оцінок

У Мережі з'явилися протоколи голосування журі та глядачів у фіналі конкурсу.

Організатори Нацвідбору на "Євробачення-2022", Суспільний мовник нарешті оприлюднив протоколи голосування журі та глядачів у фіналі конкурсу.

Так, на офіційному сайті з'явилися документи, де вказано оцінки всіх членів журі Національного відбору та кількість голосів, які фіналісти отримали від глядачів.

Саме ці документи вимагав показати Kalush Orchestra / corp.suspilne.media

Перша таблиця – загальний протокол, через який і сталися технічні проблеми із таблицею на екрані.

Згідно із голосування глядачів, за Alina Pash юзери надіслали 19535 SMS, за Kalush Orchestra – 31634, а за WELLBOY, який посів третє місце – 5642.

corp.suspilne.media

Нагадаємо, у фіналі Нацвідбору гурт Kalush Orchestra, який отримав 6 балів від журі та 8 балів від глядачів, спантеличила плутанина під час оголошення балів. Тож за лаштунками конкурсу колектив влаштував скандал та звинуватив Суспільного мовника у фальсифікації балів від журі та глядачів. Так, артистів здивувало те, що спершу головний суддя конкурсу Ярослав Лодигін оцінив номер WELLBOY як "для внутрішнього користування", а потім співак отримав високий бал – 7.

Колектив вимагав показати результат голосування на папері. Втім, за словами гурту, перед їхнім носом просто зачинили двері. Музиканти були переконані, що якби там "було все чисто", то від них би нічого не приховували.

Також Kalush вимагав звільнити представницю компанії, яка займалася підрахунком голосів на нацвідборі.

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