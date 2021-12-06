"Євробачення-2022": перша країна представила свого конкурсанта та пісню

Болгарія першою оголосила свого учасника.

У травні наступного року в італійському Турині відбудеться міжнародний пісенний конкурс "Євробачення-2022".

Болгарія першою оголосила свого конкурсанта та пісню. Тож, країну представлятиме рокгурт Intelligent Music Project разом із чилійським вокалістом Ронні Ромеро.

Intelligent Music Project / instagram.com/eurovision

Їхня конкурсна композиція називається Intention.

У коментарях думки юзерів розділилися. Так, дехто вважає учасників сильними конкурентами, а деякі – ні.

Цікаво, що барабанник гурту Стоян Янкулов вже двічі представляв Болгарію на "Євробаченні" у дуеті зі співачкою Єліцею Тодоровою. Так, 2007 року вони посіли п'яте місце, а 2013-го дійшли до півфіналу.

Нагадаємо, півфінали "Євробачення-2022" відбудуться 10 та 12 травня, а фінал - 14 травня. У конкурсі візьме участь 41 країна. Так, повернулася Вірменія, яка минулого року відмовилася від участі через не дуже сприятливу ситуацію в країні та політичну кризу. Також Чорногорія позмагається за перемогу у пісенному конкурсі. Країна два роки не їздила на "Євробачення" через фінансові труднощі. А от Білорусі знову не буде. Європейська мовна спілка (EBU) ухвалила рішення про призупинення членства країни.

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