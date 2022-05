"Євробачення-2022": порядок виступів учасників у другому півфіналі та їхні пісні

Зовсім скоро у Турині розпочнеться другий півфінал 66-го міжнародного конкурсу "Євробачення-2022".

Цього вечора свої номери покажуть 18 конкурсантів.

Редакція сайту ТСН.ua пропонує поки що познайомитися із учасниками та підготувала порядок виступів країн та їхні пісні.

1. Фінляндія: The Rasmus – Jezebel

2. Ізраїль: Michael Ben David – I. M

3. Сербія: Konstrakta – In Corpore Sano

4. Азербайджан: Nadir Rustamli – Fade To Black

5. Грузія: Circus Mircus – Lock Me In

6. Мальта: Emma Muscat – I Am What I Am

7. Сан-Марино: Achille Lauro – Stripper

8. Австралія: Sheldon Riley – Not The Same

9. Кіпр: Andromache – Ela

10. Ірландія: Brooke – That's Rich

11. Північна Македонія: Andrea – Circles

12. Естонія: Stefan – Hope

13. Румунія: WRS – Llámame

14. Польща: Ochman – River

15. Чорногорія: Vladana – Breathe

16. Бельгія: Jérémie Makiese – Miss You

17. Швеція: Cornelia Jakobs – Hold Me Closer

18. Чехія: We Are Domi – Lights Off

Зауважимо, онлайн-трансляція "Євробачення" розпочнеться о 22 годині за київським часом. Сайт ТСН.ua вестиме текстову трансляцію.

Нагадаємо, 10 травня відбувся перший півфінал конкурсу. У результаті, представник України, гурт Kalush Orchestra захопив єврофанів своїм виступом та потрапив до фіналу. Дивіться, як минув вечір у фото.

Гурт Kalush Orchestra запалив на італійській сцені півфіналу "Євробачення"

