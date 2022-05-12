"Євробачення-2022": порядок виступів учасників у другому півфіналі та їхні пісні

Зовсім скоро у Турині розпочнеться другий півфінал 66-го міжнародного конкурсу "Євробачення-2022".
Цього вечора свої номери покажуть 18 конкурсантів.
Редакція сайту ТСН.ua пропонує поки що познайомитися із учасниками та підготувала порядок виступів країн та їхні пісні.
1. Фінляндія: The Rasmus – Jezebel
2. Ізраїль: Michael Ben David – I. M
3. Сербія: Konstrakta – In Corpore Sano
4. Азербайджан: Nadir Rustamli – Fade To Black
5. Грузія: Circus Mircus – Lock Me In
6. Мальта: Emma Muscat – I Am What I Am
7. Сан-Марино: Achille Lauro – Stripper
8. Австралія: Sheldon Riley – Not The Same
9. Кіпр: Andromache – Ela
10. Ірландія: Brooke – That's Rich
11. Північна Македонія: Andrea – Circles
12. Естонія: Stefan – Hope
13. Румунія: WRS – Llámame
14. Польща: Ochman – River
15. Чорногорія: Vladana – Breathe
16. Бельгія: Jérémie Makiese – Miss You
17. Швеція: Cornelia Jakobs – Hold Me Closer
18. Чехія: We Are Domi – Lights Off
Зауважимо, онлайн-трансляція "Євробачення" розпочнеться о 22 годині за київським часом. Сайт ТСН.ua вестиме текстову трансляцію.
Нагадаємо, 10 травня відбувся перший півфінал конкурсу. У результаті, представник України, гурт Kalush Orchestra захопив єврофанів своїм виступом та потрапив до фіналу. Дивіться, як минув вечір у фото.
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