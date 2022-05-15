"Євробачення-2022": представниці Ісландії у фіналі під час виступу емоційно підтримали Україну

Під час грандфіналу міжнародного конкурсу "Євробачення-2022" учасниці ісландського гурту Systur вкотре підтримали Україну.
Тріо сестер вийшло на сцену із синьо-жовтими прапорцями на гітарах. Вони виконали Með Hækkandi Sól.
Наприкінці номеру конкурсантки зробили з рук серця і сказали - Peace for Ukraine ("Мир Україні").
Нагадаємо, під час офіційного відкриття конкурсу учасниця Systur вийшла на бірюзовий хідник із українським прапором. А під час першого півфіналу "Євробачення-2022" співачки навіть хотіли розгорнути величезний український прапор. Втім, організатори заборонили їм це зробити через правила конкурсу. Попри це, одна з учасниць гурту намалювала, хоча й маленький, але прапор України на своїй руці.
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