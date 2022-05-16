"Євробачення-2022": представниця Литви, яка підтримувала Kalush Orchestra, відреагувала на нуль від журі України

Представниця Литви на конкурсі пісні "Євробачення-2022" Моніка Лю відреагували на "0" від українського журі.

Артистка протягом конкурсу активно підтримувала гурту Kalush Orchestra та висловлювалася щодо війни Росії проти України.

Єврофани обурилися балами судів України для литовської виконавиці та засипали її повідомленнями. Юзери перепрошували за такий результат.

У відповідь, Моніка написала у своїх Instagram-stories, що глядачам не варто перейматися, оскільки вона отримала від них потужну підтримку.

"Мої дорогі українці, я отримую так багато повідомлень від вас щодо голосування журі. Ви не маєте почуватись винними! Я отримала так багато підтримки від українських глядачів і так вдячна вам. Але у результаті все зараз про вас і я не можу бути щасливішою за своїх друзів Kalush Orchestra. Залишилась ще одна перемога. Я 100% приїду до Києва. Слава Україні!" – поділилася співачка.

Фото: instagram.com/monika_liu_official

Нагадаємо, учасниця "Євробачення-2022" від Литви вирішила разом із Литовським національним театром опери і балету випустити кавер на переможну пісню Kalush Orchestra. Таким чином вони вирішили не лише привітати український гурт з перемогою, а й показати свою солідарність з українським народом.

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