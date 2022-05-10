"Євробачення-2022": представниця Португалії зачарувала магічною піснею

Десятою у першому півфіналі "Євробачення-2022" свій номер показала конкурсантка з Португалії.
Так, цього року країну представила 27-річна MARO.
Артистка зворушила проникливим співом, виконавши Saudade Saudade. На сцені учасниця постала в образі непритаманному конкурсу – із двома колосками, легким мейком, одягнена у костюм у фіолетових тонах.
Супроводжували номер беквокалістки. Разом дівчата влаштували на сцені справжню магію.
Глядачі допомогли створити особливу атмосферу та увімкнули ліхтарики.
Нагадаємо, представник України на конкурсі гурт Kalush Orchestra вже виступив у першому півфіналі. Присутні у залі слухали Stefania стоячи.
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