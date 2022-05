"Євробачення-2022": представники Франції захопили магічним співом та вогняним шоу

Шостим у фіналі "Євробачення-2022" свій номер показав дует з Франції.

Так, цього року країну з "великої п'ятірки" представили Alvan & Ahez.

Артисти зачарували співом, виконавши французькою Fulenn. На сцені учасники постали у чорних костюмах з напівпрозорими вставками та "золотом". Конкурсанти влаштували на сцені справжню магію та вогняне шоу. А ефектності номеру додала пластична танцівниця.

Зауважимо, букмекери пророкують Франції 17 місце. А хто ж переможе у пісенному конкурсі, стане відомо вже зовсім скоро.

Нагадаємо, представники від Чехії яскраво відкрили фінал конкурсу. Гурт We Are Domi виконав свою гармонійну пісню Lights Off.

