"Євробачення-2022": стало відомо, хто представить Україну на міжнародному конкурсі

"Євробачення-2022": стало відомо, хто представить Україну на міжнародному конкурсі

Стали відомі результати голосування.

Щойно під час фіналу нацвідбору на "Євробачення-2022" визначився учасник, який цьогоріч представить Україну на міжнародному музичному конкурсі.

У Національному відборі за право виступати на "Євробаченні-2022" змагалися вісім артистів та колективів.

Втім, Alina Pash вдалося підкорити серця суддів, отримавши від них 8 балів. А от глядачі оцінили виступ співачки в 7 балів.

Саме вона покаже свій номер у першому півфіналі "Євробачення-2022", 10 травня.

Alina Pash / скріншот з відео

Нагадаємо, міжнародний музичний конкурс "Євробачення-2022" відбудеться у італійському місті Турин на олімпійській арені PalaOlimpico.

У січні міжнародний конкурс отримав офіційне гасло. "Євробачення-2022" мине під девізом The Sound of Beauty – "Звук краси".

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