"Євробачення-2022": відомо, хто став речником конкурсу від України

Стало відомо, хто оголосить результати голосування "Євробачення-2022" в Україні.
Так, речницею конкурсу стала солістка гурту Go_A Катерина Павленко. Артистка оголосить бали, що поставить національне журі під час голосування в Україні.
Про це повідомляє "Суспільне".
"Мені дуже приємно стати частиною "Євробачення" цього року. Пригадую нашу радість, коли оголосили перші 12 балів. Приємно усвідомлювати, що в мене є можливість зробити когось ще щасливішим", — прокоментувала зірка.
Нагадаємо, гурт Go_A представляв Україну на "Євробаченні-2021". Колектив потужно виконав SHUM та посів 5 місце.
Цього року, за перемогу боротиметься гурт Kalush Orchestra з треком Stefania.
Представники України вийдуть на головну сцену конкурсу вже у першому півфіналі, 10 травня, під шостим номером. Другий півфінал відбудеться 12 травня, а грандфінал – 14 травня. Тим часом, букмекери протягом двох місяців пророкують перемогу саме Україні.
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