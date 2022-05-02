"Євробачення-2022": відомо, хто став речником конкурсу від України

"Євробачення-2022": відомо, хто став речником конкурсу від України

Стало відомо, хто оголосить результати голосування "Євробачення-2022" в Україні.

Так, речницею конкурсу стала солістка гурту Go_A Катерина Павленко. Артистка оголосить бали, що поставить національне журі під час голосування в Україні.

Про це повідомляє "Суспільне".

"Мені дуже приємно стати частиною "Євробачення" цього року. Пригадую нашу радість, коли оголосили перші 12 балів. Приємно усвідомлювати, що в мене є можливість зробити когось ще щасливішим", — прокоментувала зірка.

Катерина Павленко / instagram.com/monokatee

Нагадаємо, гурт Go_A представляв Україну на "Євробаченні-2021". Колектив потужно виконав SHUM та посів 5 місце.

Цього року, за перемогу боротиметься гурт Kalush Orchestra з треком Stefania.

Представники України вийдуть на головну сцену конкурсу вже у першому півфіналі, 10 травня, під шостим номером. Другий півфінал відбудеться 12 травня, а грандфінал – 14 травня. Тим часом, букмекери протягом двох місяців пророкують перемогу саме Україні.

Як Kalush Orchestra буде представляти Україну на "Євробаченні"

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