"Євробачення-2022": стало відомо, коли Україна виступить на конкурсі

"Євробачення-2022": стало відомо, коли Україна виступить на конкурсі

У Турині відбулося жеребкування між країнами-учасницями.

В італійському місті Турин, де цьогоріч відбудеться пісенний конкурс "Євробачення-2022", 25 січня відбулося жеребкування між країнами-учасницями.

У результаті стало відомо, у якому з півфіналів виступатимуть представники від 41 країни. Так, Україна покаже свій номер у першому півфіналі, 10 травня.

Разом з нашою країною також свої пісні виконають Албанія, Болгарія, Латвія, Литва, Молдова, Нідерланди, Словенія, Швейцарія, Вірменія, Австрія, Хорватія, Данія, Греція, Ісландія, Норвегія, Португалія та Росія.

Також відомо, що Україна виступить у першій частині півфіналу.

Повні результати жеребкування

Перший півфінал (10 травня)

instagram.com/eurovision

Другий півфінал (12 травня)

instagram.com/eurovision

Зауважимо, представники "великої п’ятірки" - Великої Британії, Німеччини, Італії, Іспанії та Франції потрапляють одразу до фіналу.

Порядок виступів учасників стане відомий згодом, перед початком конкурсу. Фінал "Євробачення-2022" відбудеться 14 травня.

Нагадаємо, що 12 лютого відбудеться фінал національного відбору на "Євробачення". Саме тоді Україна дізнається ім'я свого представника на міжнародній музичній арені. Наразі вже відомо, хто з українських артистів побореться за можливість представити нашу країну – Alina Pash, Cloudless, Kalush Orchestra, Michael Soul, Our Atlantic, ROXOLANA, WELLBOY та Barleben. Цікаво, що спершу замість Barleben був у списку фіналістів LAUD. Втім, артиста дискваліфікували з конкурсу.

Читайте також: