"Євробачення-2022": стало відомо, під яким номером виступить Україна у півфіналі

"Євробачення-2022": стало відомо, під яким номером виступить Україна у півфіналі

Гурт Kalush Orchestra вийде на сцену у першому півфіналі, який відбудеться 10 травня.

Організатори конкурсу "Євробачення-2022" визначили номери, під якими виступатимуть учасники.

Про це йдеться на офіційному сайті музичного змагання.

Таким чином, представник від України, гурт Kalush Orchestra представить свій номер у першому півфіналі під номером 6. Всього на сцену у першому півфіналі вийде 17 країн-учасниць.

Так, окрім України, 10 травня у Турині виступить: Албанія, Болгарія, Латвія, Литва, Молдова, Нідерланди, Словенія, Швейцарія, Вірменія, Австрія, Хорватія, Данія, Греція, Ісландія, Норвегія та Португалія.

instagram.com/eurovision

У другому півфіналі, який відбудеться 12 травня, на сцені виступить 18 країн-учасниць, зокрема: Фінляндія, Ізраїль, Сербія, Азербайджан, Грузія, Мальта, Сан-Марино, Австралія, Кірп, Ірландія, Північна Македонія, Естонія, Румунія, Польща, Чорногорія, Бельгія, Швеція та Чехія.

instagram.com/eurovision

Попри те, що війна розкидала учасників Kalush по всій Україні, вони продовжують репетирувати та готуватися до музичної першості.

Зазначимо, що відбудеться міжнародний пісенний конкурс "Євробачення-2022" у травні у місті Турин, Італія. Півфінали відбудуться 10 та 12 травня, а фінал – 14 травня. Місце проведення – арена PalaOlimpico.

На початку березня Європейський мовний союз (EBU) оголосив, що Росію відсторонили від подальшої участі у "Євробаченні". Виконавча рада конкурсу ухвалила таке рішення після вторгнення Росії до України.

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