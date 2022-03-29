"Євробачення-2022": стало відомо, під яким номером виступить Україна у півфіналі

Гурт Kalush Orchestra вийде на сцену у першому півфіналі, який відбудеться 10 травня.
Організатори конкурсу "Євробачення-2022" визначили номери, під якими виступатимуть учасники.
Про це йдеться на офіційному сайті музичного змагання.
Таким чином, представник від України, гурт Kalush Orchestra представить свій номер у першому півфіналі під номером 6. Всього на сцену у першому півфіналі вийде 17 країн-учасниць.
Так, окрім України, 10 травня у Турині виступить: Албанія, Болгарія, Латвія, Литва, Молдова, Нідерланди, Словенія, Швейцарія, Вірменія, Австрія, Хорватія, Данія, Греція, Ісландія, Норвегія та Португалія.
У другому півфіналі, який відбудеться 12 травня, на сцені виступить 18 країн-учасниць, зокрема: Фінляндія, Ізраїль, Сербія, Азербайджан, Грузія, Мальта, Сан-Марино, Австралія, Кірп, Ірландія, Північна Македонія, Естонія, Румунія, Польща, Чорногорія, Бельгія, Швеція та Чехія.
Попри те, що війна розкидала учасників Kalush по всій Україні, вони продовжують репетирувати та готуватися до музичної першості.
Зазначимо, що відбудеться міжнародний пісенний конкурс "Євробачення-2022" у травні у місті Турин, Італія. Півфінали відбудуться 10 та 12 травня, а фінал – 14 травня. Місце проведення – арена PalaOlimpico.
На початку березня Європейський мовний союз (EBU) оголосив, що Росію відсторонили від подальшої участі у "Євробаченні". Виконавча рада конкурсу ухвалила таке рішення після вторгнення Росії до України.
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