"Євробачення-2022": стали відомі місце та дати проведення пісенного конкурсу

Про бажання провести конкурс у себе заявили представники Рима, Турина та Пезаро та інших міст.

Стало відомо, у якому місті відбудеться міжнародний пісенний конкурс "Євробачення-2022".

Так, у травні після перемоги італійського рок-гурту Måneskin, одразу декілька міст Італії заявили про бажання провести змагання у себе. Зокрема це Рим, Мілан, Болонья, Ріміні, Турин та маленьке містечко Пезаро. Сьогодні офіційно оголосили що музичний конкурс відбудеться саме у Турині на олімпійській арені PalaOlimpico.

Також відомі дати проведення конкурсу. Він традиційно відбудеться у травні. Так, 10 травня буде перший пів фінал, 12 травня – другий, а 14 травня – фінал "Євробачення-2022".

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