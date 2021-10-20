"Євробачення-2022": стало відомо, які країни візьмуть участь у пісенному конкурсі

Музичний конкурс відбудеться у Турині.

Стало відомо, які країни візьмуть участь у міжнародному пісенному конкурсі "Євробачення-2022".

Організатори "Євробачення-2022" оголосили список із 41-країни на офіційній сторінці в Instagram.

До слова, повернулася Вірменія, яка минулого року відмовилася від участі через не дуже сприятливу ситуацію в країні та політичну кризу.

Країни, які поїдуть на "Євробачення-2022" / instagram.com/eurovision

Також Чорногорія позмагається за перемогу у пісенному конкурсі. Країна два роки не їздила на "Євробачення" через фінансові труднощі.

Країни, які поїдуть на "Євробачення-2022" / instagram.com/eurovision

Білорусі знову не буде. Європейська мовна спілка (EBU), яка є організатором "Євробачення", ухвалила рішення про призупинення членства країни.

Зауважимо, "Євробачення-2022" відбудеться в Турині, Італія, на олімпійській арені PalaOlimpico. Конкурс традиційно проведуть у травні. Так, 10 травня буде перший пів фінал, 12 травня – другий, а 14 травня – фінал "Євробачення-2022".

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