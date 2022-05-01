"Євробачення-2022": у Мережі з'явилося відео з першої репетиції Kalush Orchestra в Італії

"Євробачення-2022": у Мережі з'явилося відео з першої репетиції Kalush Orchestra в Італії

До Мережі потрапив фрагмент відео з першої репетиції гурту Kalush Orchestra, який цьогоріч представить Україну на конкурсі "Євробачення-2022".

Як відомо, у суботу, 30 квітня, у Турині відбулася перша репетиція учасників першого півфіналу музичного конкурсу, який відбудеться вже 10 травня. Виступить у ньому й гурт від України Kalush Orchestra.

До цього ми показували вам у фото, як минула перша репетиція колективу. Тепер маємо змогу побачити, який вигляд матиме номер у прямому ефірі.

На відео шанувальники мають змогу більш детально роздивитися нові костюми музикантів. Також фани побачать, як гурт репетирував перед виходом на сцену ну, і, невеличкий фрагмент самого виступу.

Зазначимо, що конкурс "Євробачення-2022" відбудеться 10, 12 та 14 травня. KALUSH Orchestra змагатимуться за путівку у фінал 10 травня – у першому півфіналі. Сайт ТСН.ua, вже за традицією, вестиме трансляцію заходу і в режимі онлайн повідомлятиме читачам про перебіг подій на музичній першості.

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