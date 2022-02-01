"Євробачення-2022": учасниця нацвідбору Alina Pash відповіла на закиди щодо відвідування окупованого Криму

Артистка виступила з офіційною заявою.

Українська співачка, учасниця нацвідбору на "Євробачення-2022" Alina Pash відповіла на закиди стосовно порушення правил участі в Національному відборі конкурсу.

Артистка виступила з офіційною заявою, у якій наголосила, що ніколи цих правил не порушувала, тобто ніколи не виступала на території̈ Росії чи окупованого Криму, ніколи не перетинала кордон Криму з боку Росії̈.

"Конкурс "Євробачення" має надсильну енергетику, і ми з моєю командою з величезним задоволенням візьмемо участь у ньому. Я з повагою ставлюся до всіх пунктів правил відбору учасників, і за жодних обставин не стала б їх порушувати, як і закони своєї країни", - наголосила Аліна.

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Вона додала, що усіляко підтримує ідею конкурсу "Євробачення", і з командою дотримується законодавства України і хоче, аби нашу країну представляв гідний артист:

"Я вірю, що в результаті переможе правда і представляти Україну вирушить найсильніший артист, якого оберуть люди. Якщо це буду я, зроблю все можливе, аби мною пишалися. Якщо це буде хтось інший, - вболіватиму за нього всім серцем", - наголосила Паш.

Зазначимо, що раніше у Мережі з'явилася інформація, що фіналістка нацвідбору на "Євробачення" Alina Pash виступала в окупованому Криму. Відомо, що 2015 року знаменитість дала концерт на весіллі українки. Юзери пригадали інтерв'ю Паш Катерині Осадчій, де вона сказала, що перетнула кордон з Росії – артистка летіла до Криму з Москви.

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