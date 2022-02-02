"Євробачення-2022": фіналістка нацвідбору ROXOLANA наживо виконала свою конкурсну пісню

Артистка вранці завітала до студії "Сніданку з 1+1".

Учасниця нацвідбору на "Євробачення-2022", співачка ROXOLANA вранці завітала до студії "Сніданку з 1+1".

Виконавиця поділилася емоціями, коли дізналася, що потрапила до вісімки фіналістів нацвідбору на міжнародний конкурс:

"Чесно кажучи, ми навіть не очікували навіть в лонг-лист потрапити, до 20-ки. Про що там говорити - 300 заявок. Подавалися суперталановиті музиканти і тут нам дзвінок, що ми в вісімці. Це шок-контент. Я почала творчість, як ROXOLANA, у червні і тут в нас уже вісімка... Хто б казав", - сказала артистка.

Також ROXOLANA розповіла й про свою конкурсну пісню Girlzzzz, з якою планує підкорити суддів та глядачів нацвідбору і з якою сподівається поїхати на "Євробачення-2022" у Турин, Італія. Її ж співачка наживо виконала просто у студії "Сніданку з 1+1".

Фіналістка нацвідбору Євробачення-2022 ROXOLANA виступила з піснею "Girlzzzz"

Так, співачка розповіла, чи був запланований фрагмент з українським текстом, який присутній у композиції:

"Це було заплановано, щоб залишитисz у своєму стилі. Бо багато хто запитує, чи ми писали цю пісню для "Євробачення", то ні. Ми спочатку написали пісню, а потім вже вирішили, що вона є суперформат для "Євробачення", - зазначила учасниця нацвідбору.

ROXOLANA додала, що попри те, що на перший погляд пісня легка і танцювальна? в ній насправді присутній глибокий сенс:

"Насправді ми хотіли показати, що у всіх бувають моменти, коли ми з собою боремося, коли в нас є якісь тривоги, тим більше зараз. І це нормально. Деколи можна ці переживання відкласти і дозволити собі вечір хоча б просто розслабитися", - пояснила артистка.

Зазначимо що фінал нацвідбору відбудеться наступної суботи, 12 лютого. Прямий ефір транслюватиме телеканал UA:ПЕРШИЙ. Cайт ТСН.ua вестиме текстову онлайн-трансляцію заходу і триматиме у курсі перебігу подій читачів.

Читайте також: