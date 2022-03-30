"Євробачення-2022": Україну звільнили від необхідності запису резервного виступу

Учасники записують відео заздалегідь на випадок непередбачуваних обставин.

Цьогоріч організатори міжнародного пісенного конкурсу "Євробачення-2022" спеціально для України зробили виняток і звільнили представників країни від необхідності запису резервного виступу.

Як відомо, кожен учасник музичної першості змушений надати резервне відео зі своїм виступом на випадок непередбачуваних обставин.

Тож, якщо представники від України, гурт Kalush Orchestra не зможе поїхати в Турин, Італія, де цьогоріч відбувається конкурс, в ефірі покажуть виступ із Національного відбору.

"Проте, це не заборона на знімання резервного відео. Питання в тому, наскільки це можливо реалізувати станом на сьогоднішній день", - йдеться у повідомленні в Telegram-каналі "Євробачення Україна".

Зазначимо, що днями організатори конкурсу "Євробачення-2022" визначили номери, під якими виступатимуть учасники. Так, гурт Kalush Orchestra вийде на сцену у першому півфіналі, який відбудеться 10 травня. Представники від України виступатимуть під номером шість.

Попри те, що війна розкидала учасників Kalush по всій Україні, вони продовжують репетирувати та готуватися до музичної першості.

Зазначимо, що відбудеться міжнародний пісенний конкурс "Євробачення-2022" у травні у місті Турин, Італія. Півфінали відбудуться 10 та 12 травня, а фінал – 14 травня. Місце проведення – арена PalaOlimpico.

На початку березня Європейський мовний союз (EBU) оголосив, що Росію відсторонили від подальшої участі у "Євробаченні". Виконавча рада конкурсу ухвалила таке рішення після вторгнення Росії до України.

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