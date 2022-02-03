"Євробачення-2022": ведучим міжнародного конкурсу став відомий співак

Загалом у музичної першості буде троє ведучих.

Стало відомо, хто цьогоріч вестиме 66-й за рахунком міжнародний пісенний конкурс "Євробачення-2022", який відбудеться в італійському місті Турин.

Така честь випала трьом знаменитостям - італійській виконавиці Лаурі Паузіні, італійському ведучому Алессандро Каттелан та відомому британському співакові Mika.

Імена ведучих міжнародної музичної першості оголосили у середу ввечері під час трансляції італійського музичного фестивалю в Сан-Ремо. Тоді всі троє ведучих вийшли на сцену разом із ведучим фестивалю почали відлік часу – до "Євробачення-2022" залишилося рівно 100 днів.

eurovision.tv

Лаура Паузіні - знаменита італійська співачка. 2021 року вона виграла чотири латинські Греммі, премію Греммі, "Золотий глобус". Також вона була номінована на "Оскар" за саундтрек Io sì, до стрічки з Софі Лорен "Все життя попереду".

Алессандро Каттелан відомий італійський телеведучий. Багато хто в Італії його знає як ведучого проєкту The X Factor, який він вів від 2011 до 2020 року.

Лівансько-британський співак та автор пісень Mika набув світової популярності після того, як 2007 року випустив хіт Grace Kelly. Після "Євробачення" поп-зірка вирушить у турне Північною Америкою (зокрема, виступить на престижному фестивалі Coachella), а потім продовжить виступи в Європі та Італії.

Зазначимо, що 12 лютого відбудеться фінал національного відбору на "Євробачення". Саме тоді Україна дізнається ім'я свого представника на міжнародній музичній арені. Півфінали конкурсу відбудуться 10 та 12 травня, фінал – 14 травня. Цьогоріч "Євробачення" відбудеться у місті Турин, Італія.

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