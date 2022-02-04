"Євробачення-2022": відомо ім'я другого члена журі Національного відбору

Суддею конкурсу став Ярослав Лодигін.
У суботу, 12 лютого, відбудеться Національний відбір на "Євробачення-2022".
Обиратимуть представника України троє членів журі. Відомо, що однією з них стала співачка Тіна Кароль. Тепер організатори оголосили ім'я другого члена журі. Цього року за суддівський стіл сяде член правління Суспільного мовника Ярослав Лодигін.
"Відчуваю велику відповідальність, але водночас радість, що маю змогу долучитися до нашої спільної мети — у наші тривожні часи створити велике музичне свято для всієї країни ввечері 12 лютого", — розповів він.
У повідомленні також зазначається, що 2019 року Ярослав Лодигін став членом Європейської кіноакадемії за свою діяльність як режисера і сценариста. Також він один із засновників інтернет-радіо "Аристократи" та музичної премії A-Prize.
Зауважимо, у фіналі нацвідбору візьмуть участь вісім фіналістів: Our Atlantic, Alina Pash, Cloudless, Kalush Orchestra, Barleben, Michael Soul, ROXOLANA та WELLBOY. Прямий ефір транслюватиме телеканал UA:ПЕРШИЙ. Початок концерту – о 18:30.
Cайт ТСН.ua вестиме текстову онлайн-трансляцію заходу і триматиме у курсі перебігу подій читачів.
Читайте також: