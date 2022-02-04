"Євробачення-2022": відомо ім'я другого члена журі Національного відбору

Суддею конкурсу став Ярослав Лодигін.

У суботу, 12 лютого, відбудеться Національний відбір на "Євробачення-2022".

Обиратимуть представника України троє членів журі. Відомо, що однією з них стала співачка Тіна Кароль. Тепер організатори оголосили ім'я другого члена журі. Цього року за суддівський стіл сяде член правління Суспільного мовника Ярослав Лодигін.

instagram.com/suspilne.eurovision

"Відчуваю велику відповідальність, але водночас радість, що маю змогу долучитися до нашої спільної мети — у наші тривожні часи створити велике музичне свято для всієї країни ввечері 12 лютого", — розповів він.

У повідомленні також зазначається, що 2019 року Ярослав Лодигін став членом Європейської кіноакадемії за свою діяльність як режисера і сценариста. Також він один із засновників інтернет-радіо "Аристократи" та музичної премії A-Prize.

Зауважимо, у фіналі нацвідбору візьмуть участь вісім фіналістів: Our Atlantic, Alina Pash, Cloudless, Kalush Orchestra, Barleben, Michael Soul, ROXOLANA та WELLBOY. Прямий ефір транслюватиме телеканал UA:ПЕРШИЙ. Початок концерту – о 18:30.

Cайт ТСН.ua вестиме текстову онлайн-трансляцію заходу і триматиме у курсі перебігу подій читачів.

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