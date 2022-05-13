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"Євробачення-2022": виступ Kalush Orchestra встановлює рекорд за переглядами на YouTube

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"Євробачення-2022": виступ Kalush Orchestra встановлює рекорд за переглядами на YouTube

Kalush Orchestra / Фото: Getty Images

Виступ українського гурту Kalush Orchestra на 66-му конкурсі "Євробачення-2022" запам’ятався, мабуть, усім єврофанам.

Юзери продовжують переглядати виступ українців на YouTube. Так, на момент публікації статті, відео номеру зібрало понад 3,5 млн переглядів, а це найбільше із усіх країн-учасників цього року. Також ролик перебуває на 9 місці у вкладці "В тренді".

Крім того, фани конкурсу залишили понад 20 тисяч коментарів, де висловили захоплення виступом Kalush Orchestra.

  • Україна також один із моїх потенційних переможців, ця пісня заряд, енергія, дух народу. Україна ніколи не розчаровує своїми роботами
  • Геніальне виконання! Любов з Ірландії
  • Хто б що не говорив, але в українських пісень окремий вайб, їхні пісні завжди такі рідні
  • Пісня на повторі – від цього звуку сопілки у мене мурашки по шкірі. Чудова енергетика, хлопці, чудова пісня! Гімн літа 2022! P.S. Вперед, Україно!!!

До слова, номер Албанії переглянули 2,3 млн разів, а Греції та Норвегії – по 1,1 млн.

Із другого півфіналу лідирує Сербія. Виступ співачки зібрав 1,7 мільйона переглядів.

Нагадаємо, Kalush Orchestra шокував фрагментом нового кліпу, знятого у руїнах. Музиканти не повідомили, на який трек готують ролик.

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