"Євробачення-2022": виступ Kalush Orchestra встановлює рекорд за переглядами на YouTube

Виступ українського гурту Kalush Orchestra на 66-му конкурсі "Євробачення-2022" запам’ятався, мабуть, усім єврофанам.
Юзери продовжують переглядати виступ українців на YouTube. Так, на момент публікації статті, відео номеру зібрало понад 3,5 млн переглядів, а це найбільше із усіх країн-учасників цього року. Також ролик перебуває на 9 місці у вкладці "В тренді".
Крім того, фани конкурсу залишили понад 20 тисяч коментарів, де висловили захоплення виступом Kalush Orchestra.
- Україна також один із моїх потенційних переможців, ця пісня заряд, енергія, дух народу. Україна ніколи не розчаровує своїми роботами
- Геніальне виконання! Любов з Ірландії
- Хто б що не говорив, але в українських пісень окремий вайб, їхні пісні завжди такі рідні
- Пісня на повторі – від цього звуку сопілки у мене мурашки по шкірі. Чудова енергетика, хлопці, чудова пісня! Гімн літа 2022! P.S. Вперед, Україно!!!
До слова, номер Албанії переглянули 2,3 млн разів, а Греції та Норвегії – по 1,1 млн.
Із другого півфіналу лідирує Сербія. Виступ співачки зібрав 1,7 мільйона переглядів.
Нагадаємо, Kalush Orchestra шокував фрагментом нового кліпу, знятого у руїнах. Музиканти не повідомили, на який трек готують ролик.
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