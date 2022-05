"Євробачення-2022": виступи другої десятки фіналістів конкурсу

Щойно стали відомі імена другої десятки фіналістів конкурсу "Євробачення-2022".

У результаті голосування у фіналі також боротимуться за кубок: Бельгія, Чехія, Азербайджан, Польща, Фінляндія, Естонія, Австралія, Швеція, Румунія та Сербія.

Редакція сайту ТСН.ua пропонує подивитися, як виступали другі 10 фіналістів, які потрапили до гранд-фіналу "Євробачення-2022".

Бельгія: Jérémie Makiese – Miss You

Чехія: We Are Domi – Lights Off

Азербайджан: Nadir Rustamli – Fade To Black

Польща: Ochman – River

Фінляндія: The Rasmus – Jezebel

Естонія: Stefan – Hope

Австралія: Sheldon Riley – Not The Same

Швеція: Cornelia Jakobs – Hold Me Closer

Румунія: WRS – Llámame

Сербія: Konstrakta – In Corpore Sano

Нагадаємо, 12 травня відбувся другий півфінал конкурсу "Євробачення-2022". Цього вечора виступили представники 18 країн. Так, на сцені сяяли представники Фінляндії, Ізраїлю, Сербії, Азербайджану, Грузії, Мальти, Сан-Марино, Австралії, Кіпру, Ірландії, Північної Македонії, Естонії, Румунії, Польщі, Чорногорії, Бельгії, Швеції та Чехії. Редакція сайту ТСН.ua вела текстову онлайн-трансляцію.

