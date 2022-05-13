"Євробачення-2022": виступи другої десятки фіналістів конкурсу

Щойно стали відомі імена другої десятки фіналістів конкурсу "Євробачення-2022".
У результаті голосування у фіналі також боротимуться за кубок: Бельгія, Чехія, Азербайджан, Польща, Фінляндія, Естонія, Австралія, Швеція, Румунія та Сербія.
Редакція сайту ТСН.ua пропонує подивитися, як виступали другі 10 фіналістів, які потрапили до гранд-фіналу "Євробачення-2022".
Бельгія: Jérémie Makiese – Miss You
Чехія: We Are Domi – Lights Off
Азербайджан: Nadir Rustamli – Fade To Black
Польща: Ochman – River
Фінляндія: The Rasmus – Jezebel
Естонія: Stefan – Hope
Австралія: Sheldon Riley – Not The Same
Швеція: Cornelia Jakobs – Hold Me Closer
Румунія: WRS – Llámame
Сербія: Konstrakta – In Corpore Sano
Нагадаємо, 12 травня відбувся другий півфінал конкурсу "Євробачення-2022". Цього вечора виступили представники 18 країн. Так, на сцені сяяли представники Фінляндії, Ізраїлю, Сербії, Азербайджану, Грузії, Мальти, Сан-Марино, Австралії, Кіпру, Ірландії, Північної Македонії, Естонії, Румунії, Польщі, Чорногорії, Бельгії, Швеції та Чехії. Редакція сайту ТСН.ua вела текстову онлайн-трансляцію.
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