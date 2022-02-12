"Євробачення-2022": Wellboy з соняшником і у строкатому костюмі виступив у фіналі нацвідбору

Співак виконав пісню Nozzy Bossy

Під час фіналу нацвідбору на "Євробачення-2022" на сцені конкурсу виступив й Антон Вельбой, WELLBOY.

Виконавець став справжнім відкриттям минулого року, випустивши два хіти "Гуси" та "Вишні". Як зізнається Антон, він просто займається тим, що приносе йому задоволення.

Тому хлопець з маленького села вирішив спробувати свої сили й на нацвідборі на "Євробачення-2022". Так, співак виконав пісню Nozzy Bossy.

Так, Антон показав на сцені нацвідбору справжнє шоу з яскравими вбраннями та цікавими танцями. До речі, сам WELLBOY обрав для виступу строкатий костюм з соняшником.

До слова, Ярослав Лодигін не впевнений, що артист зможе перемогти на "Євробаченні-2022". Втім, Тіна Кароль зазначила, що в Антона "крута пісня".

"Це було круто. Це зірка. Це та ніша, якої не вистачало. Це крута весела пісня. Така щаслива, сонячна Україна, яку ми хочемо бачити", - прокоментувала виступ Антона Тіна Кароль.

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