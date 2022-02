"Євробачення-2022": виступи фіналістів нацвідбору наживо з конкурсними піснями

Нацвідбір відбудеться 12 лютого.

Вже цієї суботи, 12 лютого, стане відомо, хто представлятиме Україну на "Євробаченні-2022".

Так, у фіналі нацвідбору за право поїхати на пісенний конкурс поборються вісім артистів: Barleben, CLOUDLESS, Michael Soul, ROXOLANA, Our Atlantic, Alina Pash, Kalush Orchestra, WELLBOY.

Протягом тижня всі учасники завітали до студії "Сніданку з 1+1", де представляли свої пісні.

Тому напередодні фіналу нацвідбору пропонуємо вам послухати, як артисти співають наживо конкурсні композиції, щоб ви змогли оцінити шанси кожного учасника на перемогу.

Cloudless

Чоловічий гурт торік уже брав участь у нацвідборі з піснею Drown Me Down. Цього року артисти також підготували англомовну композицію, з якою сподіваються перемогти у фіналі та поїхати до Турина. Трек отримав назву All be alright.

Прем'єра від CLOUDLESS: знайомство із фіналістами Нацвідбору "Євробачення-2022"

Michael Soul

Білоруський співак та автор пісень, справжнє ім'я якого Михайло Сосунов, вже був фіналістом нацвідбору на "Євробачення", щоправда, від Білорусі. Втім, артист вирішив спробувати свої сили в Україні. Michael Soul у фіналі нацвідбору виконає англомовну пісню Demons.

Michael Soul у "Сніданку з 1+1": чому білоруський співак вирішив представляти Україну на Євробаченні

Our Atlantic

Український інді-поп-гурт вирішив спробувати перемогти у фіналі нацвідбору на "Євробачення" з українськомовною піснею. Our Atlantic 12 лютого виконає трек "Моя любов".

Фіналіст нацвідбору на Євробачення-2022 – Our Atlantic – про створення гурту та творчі плани

Barleben

Співак у фіналі нацвідбору виконає пісню Hear My Words. До слова, справжнє ім'я артиста - Олександр Барлебен. Він вже три роки професійно займається музикою. Раніше Олександр був капітаном Служби Безпеки України.

Фіналіст нацвідбору Євробачення-2022 BARLEBEN виступив з піснею "Hear My Words"

ROXOLANA

Справжнє ім'я співачки - Роксолана Сирота. 2021 року артистка запустила артпроєкт Ukraine Is, де поєднала сучасну музику та вірші відомих українських поетів. Також ROXOLANA вже й встигла заспівати в дуеті з відомими артистами. У фіналі нацвідбору Роксолана виконає англійсько-українську пісню GIRLZZZZ.

Фіналістка нацвідбору Євробачення-2022 ROXOLANA виступила з піснею "Girlzzzz"

Kalush Orchestra

Kalush Orchestra – зовсім юний колектив, який був заснований минулого року. Гурт цікавий тим, що створює український реп з акцентом на фольклорні мотиви та автентику. У фіналі колектив виконає пісню, яка отримала назву Stefania.

Фіналісти нацвідбору Євробачення-2022 KALUSH Orchestra виступили з піснею "Shtomber Vomber"

WELLBOY

Антон Вельбой минулого року став справжньою зіркою. Він випустив два треки: "Гуси" та "Вишні". Пісні стали потужними суперхітами. WELLBOY останнім з фіналістів нацвідбору представив свою пісню - Nozzy Bossy.

Wellboy з новим хітом "Nozzy Bossy" у "Сніданку з 1+1"

Alina Pash

Українська виконавиця у своїй творчості поєднує етнокультуру та сучасні мотиви, зокрема, хіп-хоп. У фіналі нацвідбору Аліна виконає українськомовну пісню "Тіні забутих предків".

Аліна Паш у студії "Сніданку" з піснею "Тіні забутих предків"

Зазначимо, фінал нацвідбору відбудеться вже цієї суботи, 12 лютого. Ведучими стали Маша Єфросиніна та Тімур Мірошниченко. Судді нацвідбору – співачки Тіна Кароль, Джамала та член правління Суспільного мовника Ярослав Лодигін.

Глядачі також голосуватимуть за своїх улюблених учасників. Після того, як ведучі оголосять початок голосування, підтримати фаворита можна, надіславши платне SMS з кодом учасника на номер 7576. З одного номера голосувати можна буде лише раз.

Прямий ефір транслюватиме телеканал UA:ПЕРШИЙ. Початок о 18:30. Cайт ТСН.ua вестиме текстову онлайн-трансляцію заходу та першим повідомить про переможця.

