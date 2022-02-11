"Євробачення-2022": змінився порядок виступів фіналістів на нацвідборі

Двох учасників поміняли місцями.
Вже завтра, 12 лютого, відбудеться фінал нацвідбору на "Євробачення-2022".
Вчора стало відомо, у якому порядку фіналісти вийдуть на сцену у прямому ефірі. Втім, за день до нацвідбору організатори поміняли двох учасників місцями. Так, гурт Kalush Orchestra виступить п'ятим, а ROXOLANA – шостою.
"Після телевізійного прогону продюсерська команда вирішила змінити порядок виступів артистів у другому блоці", - прокоментували організатори.
Тож, завтра, 12 лютого, учасники виступлять так:
- Cloudless
- Michael Soul
- Our Atlantic
- Barleben
- Kalush Orchestra
- ROXOLANA
- WELLBOY
- Alina Pash
Нагадаємо, цьогоріч суддями нацвідбору стали співачки Тіна Кароль, Джамала та член правління Суспільного мовника Ярослав Лодигін. Втім, і глядачі також зможуть підтримати своїх улюбленців. Після того, як ведучі, Маша Єфросиніна та Тімур Мірошниченко оголосять початок голосування, підтримати фаворита можна, надіславши платне SMS з кодом учасника на номер 7576. З одного номера голосувати можна буде лише один раз.
Фінал нацвідбору відбудеться у форматі телевізійного концерту 12 лютого о 18:30 в прямому ефірі суспільного телеканалу UA:ПЕРШИЙ.
Cайт ТСН.ua вестиме текстову онлайн-трансляцію заходу та першим повідомить про переможця.
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