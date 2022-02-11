"Євробачення-2022": змінився порядок виступів фіналістів на нацвідборі

Двох учасників поміняли місцями.

Вже завтра, 12 лютого, відбудеться фінал нацвідбору на "Євробачення-2022".

Вчора стало відомо, у якому порядку фіналісти вийдуть на сцену у прямому ефірі. Втім, за день до нацвідбору організатори поміняли двох учасників місцями. Так, гурт Kalush Orchestra виступить п'ятим, а ROXOLANA – шостою.

Фіналісти нацвідбору на "Євробачення-2022"

"Після телевізійного прогону продюсерська команда вирішила змінити порядок виступів артистів у другому блоці", - прокоментували організатори.

Тож, завтра, 12 лютого, учасники виступлять так:

Cloudless Michael Soul Our Atlantic Barleben Kalush Orchestra ROXOLANA WELLBOY Alina Pash

Нагадаємо, цьогоріч суддями нацвідбору стали співачки Тіна Кароль, Джамала та член правління Суспільного мовника Ярослав Лодигін. Втім, і глядачі також зможуть підтримати своїх улюбленців. Після того, як ведучі, Маша Єфросиніна та Тімур Мірошниченко оголосять початок голосування, підтримати фаворита можна, надіславши платне SMS з кодом учасника на номер 7576. З одного номера голосувати можна буде лише один раз.

Саме в такому порядку виступатимуть учасники у фіналі нацвідбору на "Євробачення-2022" / facebook.com/suspilne.eurovision

Фінал нацвідбору відбудеться у форматі телевізійного концерту 12 лютого о 18:30 в прямому ефірі суспільного телеканалу UA:ПЕРШИЙ.

Cайт ТСН.ua вестиме текстову онлайн-трансляцію заходу та першим повідомить про переможця.

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