Категорія
Гламур
НаживоУсі публікаціїЕксклюзив ТСНУкрaїнaПолітикаКоронавірусГламурПроспортЛедіЗдоров’яАстрологіяВідеоРецептиСпецпроєктиЕкономікаФотоКиївЛьвівЦікaвинкиВійна на СходіВипуски ТСНСвітТуризмАвтоНаука та ITДопомогаІнтерв’юІнфографікаПодкастиКіберспортВсі автори
Мова сайту
Русская версия

"Євробачення-2022": змінився порядок виступів фіналістів на нацвідборі

Дата публікації
Поділитись:
WhatsApp
Viber
"Євробачення-2022": змінився порядок виступів фіналістів на нацвідборі

"Євробачення-2022" / instagram.com/suspilne.eurovision

Двох учасників поміняли місцями.

Вже завтра, 12 лютого, відбудеться фінал нацвідбору на "Євробачення-2022".

Вчора стало відомо, у якому порядку фіналісти вийдуть на сцену у прямому ефірі. Втім, за день до нацвідбору організатори поміняли двох учасників місцями. Так, гурт Kalush Orchestra виступить п'ятим, а ROXOLANA – шостою.

Фіналісти нацвідбору на
Фіналісти нацвідбору на "Євробачення-2022"

"Після телевізійного прогону продюсерська команда вирішила змінити порядок виступів артистів у другому блоці", - прокоментували організатори.

Тож, завтра, 12 лютого, учасники виступлять так:

  1. Cloudless
  2. Michael Soul
  3. Our Atlantic
  4. Barleben
  5. Kalush Orchestra
  6. ROXOLANA
  7. WELLBOY
  8. Alina Pash

Нагадаємо, цьогоріч суддями нацвідбору стали співачки Тіна Кароль, Джамала та член правління Суспільного мовника Ярослав Лодигін. Втім, і глядачі також зможуть підтримати своїх улюбленців. Після того, як ведучі, Маша Єфросиніна та Тімур Мірошниченко оголосять початок голосування, підтримати фаворита можна, надіславши платне SMS з кодом учасника на номер 7576. З одного номера голосувати можна буде лише один раз.

Саме в такому порядку виступатимуть учасники у фіналі нацвідбору на
Саме в такому порядку виступатимуть учасники у фіналі нацвідбору на "Євробачення-2022" / facebook.com/suspilne.eurovision

Фінал нацвідбору відбудеться у форматі телевізійного концерту 12 лютого о 18:30 в прямому ефірі суспільного телеканалу UA:ПЕРШИЙ.

Cайт ТСН.ua вестиме текстову онлайн-трансляцію заходу та першим повідомить про переможця.

Читайте також:

Наступна публікація