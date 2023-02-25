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"Євробачення-2023": біженці з України зможуть потрапити на пісенний конкурс безкоштовно

Автор
Марія КоробоваМарія Коробова
Дата публікації
Перегляди
286
Час на прочитання
1 хв
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"Євробачення-2023": біженці з України зможуть потрапити на пісенний конкурс безкоштовно

Організатори виділили тисячі квитків для переселенців.

Українські біженці зможуть потрапити на пісенний конкурс "Євробачення-2023" у Ліверпулі безкоштовно.

Організатори шоу вирішили підтримати переселенців з України та надати їм змогу особисто повболівати за рідну країну на конкурсі абсолютно безкоштовно.

Як повідомили на сайті "Євробачення", для біженців виділять три тисячі квитків.

"Сьогоднішнє оголошення означає, що тисячі квитків будуть запропоновані переселенцям, щоб вони могли взяти участь у шоу, яке вшановує їхню батьківщину, їхню культуру та їхню музику. Як завжди, ми разом з українським народом та його боротьбою за свободу", - заявила міністр культури Великої Британії Люсі Фрейзер.

Сцена
Сцена "Євробачення-2023" / Фото: eurovision.tv

Гроші на придбання квитків для українців виділить Департамент культури, медіа та спорту Великої Британії. Українці, які проживають у Великій Британії в рамках соціальних програм, зможуть подати заявку на квитки. Квитки пропонуватимуться на всі дев'ять живих виступів.

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Стаття з добірки новин:
Євробачення 2023
Дата публікації
Перегляди
286
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