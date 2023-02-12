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"Євробачення-2023": букмекери назвали шанси України на перемогу у конкурсі

Автор
Марія КоробоваМарія Коробова
Дата публікації
Перегляди
1280
Час на прочитання
1 хв
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"Євробачення-2023": букмекери назвали шанси України на перемогу у конкурсі

До шоу у Ліверпулі залишається усього три місяці.

Пісенний конкурс "Євробачення-2023" відбудеться вже зовсім скоро, а отже букмекери почали давати перші прогнози щодо майбутніх переможців. 

Британська букмекерська компанія Smarkets вже підбила перші підсумки та поділилася прогнозами. Так, на думку аналітиків український гурт TVORCHI з піснею Heart of Steel має усі шанси стати переможцями на конкурсі у Ліверпулі. 

Букмекери віддали колективу з України - 33, 78%. На другому місці опинилася Швеція з 14,29%, а третьою у списку слідує Фінляндія - у неї 10,2%. Також у п'ятірці лідерів опинилися Норвегія та Велика Британія. 

© smarkets.com
Фото: smarkets.com

Однак радіти результатам перших прогнозів зарано адже поки що не усі країни представили своїх учасників. Та й загалом коливання рейтингів може відбуватися аж до самого конкурсу. 

Нагадаємо, раніше вже відбулося жеребкування та стало відомо, у якому півфіналі зможе голосувати Україна за своїх фаворитів. Зазначимо, що як країна-переможниця минулорічного "Євробачення-2022" Україна одразу потрапляє у фінал конкурсу. 

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Євробачення 2023
Дата публікації
Перегляди
1280
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