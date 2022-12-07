"Євробачення-2023": букмекери назвали ймовірного переможця нацвідбору

Вже за тиждень, 17 грудня, відбудеться фінал Національного відбору на "Євробачення-2023", який відбудеться у травні у Ліверпулі.

Фіналісти, яких цього року 10, вже представили свої пісні, з якими вони збираються підкорювати міжнародним конкурс. Українські букмекери зробили ставки на переможця нацвідбору на "Євробачення".

Так, перше місце пророкують популярній виконавиці Jerry Heil, яка виступить у фіналі з англійсько-українською піснею WHEN GOD SHUT THE DOOR.

Слідом за нею гурт TVORCHI, а на третьому місці скрипаль-військовий Moisei. Згідно зі списком, найменше шансів на перемогу має колектив Tember Blanche, пише rbc.ua.

Нагадаємо, цьогоріч за право представляти Україну на "Євробаченні-2023" змагатимуться 10 артистів: Moisei, OY Sound System, DEMCHUK, Jerry Heil, FIINKA, KRUTЬ, Tember Blanche, Angelina, 2TONE, TVORCHI.

Сам міжнародний конкурс відбудеться у травні Ліверпулі, адже з міркувань безпеки Україна не може прийняти учасників. Також переможець нацвідбору одразу потрапить до фіналу "Євробачення-2023".

Читайте також: