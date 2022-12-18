"Євробачення-2023": букмекери оцінили шанс TVORCHI на перемогу в міжнародному конкурсі

В Україні відгримів грандіозний фінал нацвідбору на "Євробачення-2023", де перемогу виборов гурт TVORCHI.

Так, колектив, який складається із саундпродюсера Андрія Гуцулюка та вокаліста Джеффрі Кенні, наживо виконав конкурсну пісню Heart Of Steel та показав творчу постановку. Саме TVORCHI вдалося підкорити серця суддів та глядачів та вибороти у сумі найбільшу кількість балів – 19.

Тим часом букмекери вже намагаються передбачити, кому ж дістанеться перше місце на "Євробаченні-2023", яке відбудеться у травні наступного року.

На офіційному сайті міжнародного конкурсу з великим відривом лідирує Україна. Друге місце посідає Італія, а третє – Швеція. Однак, наразі лише Україна визначилася з представником, решта країн поки не проводила нацвідбори.

Прогноз букмекерів щодо переможця "Євробачення-2023" / Фото: eurovisionworld.com

Нагадаємо, 67-й за рахунком міжнародний музичний конкурс "Євробачення-2023" відбудеться у Ліверпулі, Велика Британія. Конкурс мав би бути організований в Україні, однак через повномасштабне російське вторгнення цього неможливо зробити у цілях безпеки учасників.

Півфінали конкурсу відбудуться 9 та 11 травня, а грандіозний фінал – 13. Україна автоматично потрапляє до фіналу.

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