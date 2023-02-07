"Євробачення-2023": Чехію на конкурсі представить гурт, до складу якого входить росіянка

Не встигло "Євробачення-2023" розпочатися, як навколо нього вже утворюються скандали.

7 лютого у Чехії відбувся місцевий Національний відбір на пісенний конкурс, перемогу у якому здобув гурт VESNA з піснею My sister's crown ("Корона моєї сестри"). У композиції прозвучали рядки англійською, чеською, болгарською та навіть українською.

Однак багатьох глядачів конкурсу обурило те, що солісткою гурту є росіянка Олеся Очеповська. Та й сам номер та пісня про "єдність сестер" здався деяким єврофанам недоречним у контексті війни, яка зараз триває між Україною та Росією.

На сторінці VESNA у Instagram вони написали про те, що свою пісню присвячують "близькій сестрі" Україні. Основним посилом у пісні було так зване об'єднання сестринських народів.

"Коли ми вирішили записати пісню My Sisters Crown та зареєструвати її на конкурсі, вже було зрозуміло, що цього року "Євробачення" проходитиме не в країні, яка торік перемогла. Ми вирішили зробити художній вибір, щоб віддати шану нашій близькій сестрі, Україні. З цієї причини приспів пісні виконується українською мовою. Оскільки Україна зараз переживає дуже складний період, ми хотіли висловити нашу явну підтримку Україні за цих скрутних часів. Концепція пісні пов'язана зі слов'янською традицією, яку підтримують загалом 13 європейських народів. Група представляє різні слов'янські народи: Патриція, Бара та Маркета – чешки, Тереза – словачка, Таніта – болгарка, Олеся – російська, а музикант, українка Катерина, також взяла участь у пісні. Сестринські стосунки завжди були важливими для нас. Оскільки нас об'єднують співчуття, солідарність і підтримка, які ми хочемо поширити на решту світу, ми твердо віримо, що у жінок є природна потреба в любові та безпеці. Сестринство нашої групи поєднує нас, незважаючи на всі наші відмінності", - написали учасниці гурту.

Як відомо росіянка Очеповська живе у Чехії вже давно та у своїх соцмережах висловлювалася проти російського вторгнення в Україну. Втім, у Мережі українські єврофани вважають недопустимим участь будь-кого з російським громадянством. До того ж, багатьом образ з натяком на українську дівчину здався занадто клоунським.

Поки що організатор конкурсу ніяк не коментували участь гурту VESNA у пісенному конкурсі "Євробчання-2023" у Ліверпулі.

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