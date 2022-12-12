"Євробачення-2023": де та о котрій дивитися фінал нацвідбору, ставки букмекерів та як голосувати

Вже незабаром стане відомо, хто представлятиме Україну на "Євробаченні-2023".

Вже цієї суботи, 17 грудня, відбудеться фінал Національного відбору на "Євробачення-2023".

Тож незабаром стане відомо, хто з 10 фіналістів представлятиме Україну в Ліверпулі на 67-му міжнародному пісенному конкурсі.

Фіналісти нацвідбору / Фото: eurovision.ua

Редакція сайту ТСН.ua зібрала усі подробиці, які необхідно знати про фінал нацвідбору.

Місце і дата проведення

Цьогоріч нацвідбір буде не таким, як зазвичай. Так, конкурс відбудеться в суботу, 17 грудня, просто в бомбосховищі. Таке рішення організатори прийняли з міркувань безпеки. Також не розголошується, де саме територіально відбудеться конкурс.

Відповідно - цього року нацвідбір відбудеться без глядачів.

Фото: instagram.com/suspilne.eurovision

Де та о котрій дивитися нацвідбір

Прямий ефір фіналу нацвідбору на "Євробачення-2023" транслюватимуть на каналі "UA: Культура", на YouTube "Євробачення Україна" та інших діджитал-платформах "Суспільного".

До речі, цьогоріч нацвідбір на "Євробачення-2023" транслюватимуть у застосунку "Дія".

Прямій ефір розпочнеться 17 грудня о 17:00.

Учасники та прогнози букмекерів

Так, 10 артистів виявили бажання позмагатися за право представляти Україну на "Євробаченні-2023": співак Moisei, гурт OY Sound System, співак DEMCHUK, співачка Jerry Heil, співачка FIINKA, співачка KRUTЬ, гурт Tember Blanche, співачка Angelina, дует 2TONE, гурт TVORCHI.

Фінаілсти Нацвідбору на "Євробачення-2023" / Фото: suspilne.media

Тим часом українські букмекери вже зробили свої ставки. На їхню думку, переможницею стане співачка Jerry Heil, друге місце посяде гурт TVORCHI, а третє – співак Moisei.

Саме такі ставки букмекерів на нацвідбір

Голосування за фаворита

Вперше в історії нацвідбору українці зможуть проголосувати за свого фаворита через застосунок "Дія". Саме так обирали цього року членів журі. В народному голосуванні перемогли Тарас Тополя, Джамала та Юлія Саніна.

Журі нацвідбору / Фото: instagram.com/suspilne.eurovision

Також за фаворита можна буде проголосувати, надіславши SMS-повідомлення на відповідний номер.

Зазначимо, сайт ТСН.ua дивитиметься фінал нацвідбору, вестиме текстову онлайн-трансляцію заходу та першим повідомить, хто став переможцем.

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