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"Євробачення-2023": де та о котрій дивитися фінал нацвідбору, ставки букмекерів та як голосувати

Автор
Валерія СулимаВалерія Сулима
Дата публікації
Перегляди
467
Час на прочитання
2 хв
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"Євробачення-2023": де та о котрій дивитися фінал нацвідбору, ставки букмекерів та як голосувати

Фото: eurovision.ua

Вже незабаром стане відомо, хто представлятиме Україну на "Євробаченні-2023".

Вже цієї суботи, 17 грудня, відбудеться фінал Національного відбору на "Євробачення-2023".

Тож незабаром стане відомо, хто з 10 фіналістів представлятиме Україну в Ліверпулі на 67-му міжнародному пісенному конкурсі.

Фіналісти нацвідбору / © eurovision.ua
Фіналісти нацвідбору / Фото: eurovision.ua

Редакція сайту ТСН.ua зібрала усі подробиці, які необхідно знати про фінал нацвідбору.

Місце і дата проведення

Цьогоріч нацвідбір буде не таким, як зазвичай. Так, конкурс відбудеться в суботу, 17 грудня, просто в бомбосховищі. Таке рішення організатори прийняли з міркувань безпеки. Також не розголошується, де саме територіально відбудеться конкурс.

Відповідно - цього року нацвідбір відбудеться без глядачів.

© instagram.com/suspilne.eurovision
Фото: instagram.com/suspilne.eurovision

Де та о котрій дивитися нацвідбір

Прямий ефір фіналу нацвідбору на "Євробачення-2023" транслюватимуть на каналі "UA: Культура", на YouTube "Євробачення Україна" та інших діджитал-платформах "Суспільного".

До речі, цьогоріч нацвідбір на "Євробачення-2023" транслюватимуть у застосунку "Дія".

Прямій ефір розпочнеться 17 грудня о 17:00.

Учасники та прогнози букмекерів

Так, 10 артистів виявили бажання позмагатися за право представляти Україну на "Євробаченні-2023": співак Moisei, гурт OY Sound System, співак DEMCHUK, співачка Jerry Heil, співачка FIINKA, співачка KRUTЬ, гурт Tember Blanche, співачка Angelina, дует 2TONE, гурт TVORCHI.

Фінаілсти Нацвідбору на
Фінаілсти Нацвідбору на "Євробачення-2023" / Фото: suspilne.media

Тим часом українські букмекери вже зробили свої ставки. На їхню думку, переможницею стане співачка Jerry Heil, друге місце посяде гурт TVORCHI, а третє – співак Moisei.

Саме такі ставки букмекерів на нацвідбір / ©
Саме такі ставки букмекерів на нацвідбір

Голосування за фаворита

Вперше в історії нацвідбору українці зможуть проголосувати за свого фаворита через застосунок "Дія". Саме так обирали цього року членів журі. В народному голосуванні перемогли Тарас Тополя, Джамала та Юлія Саніна.

Журі нацвідбору / © instagram.com/suspilne.eurovision
Журі нацвідбору / Фото: instagram.com/suspilne.eurovision

Також за фаворита можна буде проголосувати, надіславши SMS-повідомлення на відповідний номер.

Зазначимо, сайт ТСН.ua дивитиметься фінал нацвідбору, вестиме текстову онлайн-трансляцію заходу та першим повідомить, хто став переможцем.

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Стаття з добірки новин:
Євробачення 2023
Дата публікації
Перегляди
467
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