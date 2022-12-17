"Євробачення-2023": DEMCHUK захопив ліричною піснею, яку написав просто під час блекауту

Музикант DEMCHUK виступив третім на сцені фіналу нацвідбору з ліричною піснею Alive.

Як зазначив артист, ця пісня – це його переживання. DEMCHUK написав її просто під час вимкненого світла через обстріли окупантів. Утім, трек не про сумне, а навпаки – що при будь яких складних ситуаціях, треба запалювати вогонь всередині.

"Пісню, яку я буду співати, вона була створена, коли був блекаут. Вимкнули світло, я просто запалив свічку, прийшло декілька стрічок в голову, у які я свої переживання витягнув на папері. Точніше не на папері, а у замітках у телефоні. Пісня про те, що запалює в тобі вогонь, як та свічка, коли ти в темряві сидиш. Яка тобі допомагає рухатися далі, щоб там не було, щоб не відбувалось взагалі навкруги", - поділився артист.

DEMCHUK

На сцені артист виконав ліричну та романтичну пісню, що ведучі його назвали українським Едом Шираном. Судді теж похвалили виступ DEMCHUK. Джамала зазначила, що пісня дійсно чудова, але треба ще подивитися виступи інших конкурентів.

"Як це буде конкурувати на сцені у Ліверпулі? Тут треба думати. Голос, ваша музичність, те що ви гармонійний з тим, що ви написали – це все плюси. Але треба думати, і треба дивитися, що буде далі. Треба радитися з колегами, що буде у Ліверпулі. Але поки я кажу вам, це було чудово", - прокоментувала виступ учасника Джамала.

Зазначимо, редакція сайту ТСН.ua веде текстову онлайн-трансляцію та першою розповідає про те, що відбувається на нацвідборі.

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