"Євробачення-2023": фіналістка нацвідбору KRUTЬ просто на Хрещатику заспівала свою конкурсну пісню

Фіналістка нацвідбору на "Євробачення-2023" Марина Круть, яка виступає під псевдонімом KRUTЬ, влаштувала справжній концерт для пересічних киян у центрі Києва.

Днями бандуристка Марина Круть, яка цього річ бере участь у фіналі Національного відбору на "Євробачення-2023" заспівала свою конкурсну пісню "Колискова" просто на Хрещатику. Відео з виступу артистка поділилася на своїй сторінці в Instagram.

Звичайні перехожі були неабияк здивовані появою виконавиці посеред людної вулиці.

"Я принесла свою "Колискову" на головну вулицю Києва – Хрещатик, щоб показати її киянам. Було щемно, що хтось підспівував пісні, хтось плакав, а хтось просто слухав. Був дощ, але і це не завадило мені здійснити мою давню мрію", – поділилася враженнями від виступу KRUTЬ.

Зазначимо, що фінал нацвідбору на "Євробачення-2023" відбудеться вже цієї суботи, 17 грудня о 19:00. За право представити Україну на конкурсі змагатимуться 10 учасників. Детальніше про те, як відбуватиметься конкурс, де його дивитися, та як голосувати за улюбленого виконавця – дивіться у нашому матеріалі.

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