"Євробачення-2023": Jerry Heil запалила на сцені, а Саніна прокоментувала "плагіат" у пісні

У фіналі Національного відбору четвертою свій номер продемонструвала виконавиця Jerry Heil, яка заспівала англійсько-українську композицію WHEN GOD SHUT THE DOOR.

Артистка вийшла в етнічній сукні та віночку і виконала експериментальну пісню, з різними музичними елементами та прийомами. Також Jerry Heil намагалася продемонстували своє різноманіття вокальних вмінь, зокрема оперну частину, естрадну та реп.

Утім, Юлія Саніна трішки розкритикувала виступ артистки. Суддя зазначила, що учасниця хвилювалася, що завадило їй вдало виступити. Також Юлія звернула увагу на різноманіття жанрів. Суддя зазначила, що це трішки теж заважало артистці.

"Я відчуваю глибоку повагу до вас. Тому що перед нами людина, яка закохана в музику. Перед нами музикантище. Щодо пісні: пісня дуже експерементальна, вона наповнена, насичена, багаточасна, вона качова, класне аранжування, кльовий біт. Зрозуміло, що ви хотіли здивувати. Ви використали напевно найрозповсюджуваніші жанри. У мене дилема - я думаю, чи це добре, чи не дуже добре. З одного боку, ми заплуталися, на що звертати увагу. Ви переживали, як вам заспівати ті ноти, я відчула ваше переживання. Ще партія, де реп, трошечки вона емоційно просіла, тому що ви не репер все ж таки", - зазначила Саніна.

Jerry Heil

Суддя звернула увагу на закиди про плагіат на партію з фільму "5 елемент". За словами Саніної, його тут немає.

"Всі зкидають плагіат на "5 елемент" ,я проконсультувалася з експертом з авторського права, він каже, що має бути цілий набір, це не плагіат. Це може бути алюзія, але не плагіат", - зазначила артистка.

Зазначимо, сайт ТСН.ua веде текстову онлайн-трансляцію, де розповідає, як минає фінал нацвідбору, тож дивіться і першими дізнавайтеся про виступи учасників, а також ім'я переможця.

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