"Євробачення-2023": KRUTЬ довела до сліз піснею-присвятою рідній людині, що воює на фронті

Шостою у фіналі нацвідбору на "Євробачення-2023" виступила співачка-бандуристка KRUTЬ.

Артистка виконала чутливу пісню під назвою "Колискова". Ця композиція для KRUTЬ є особливою, адже вона присвятила її рідні людині, що нині воює на фронті.

"Пісня "Колискова" – це пісня присвята моїй близькій людині. Цей чоловік пішов захищати мене. Цей добровільний жест піти воювати на фронт – це про любов. Це був перший місяць війни, він пішов добровольцем. Я тоді, як і всі ми, я взагалі не знала, що буде. Як на мене, піти на фронт – це моментальна втрата", - поділилася KRUTЬ.

KRUTЬ

Глядачі та судді були просто зворушені. Юлія Саніна заплакала, а Тарас Тополя зазначив, що цю пісню не можливо слухати без "кому у горлі".

Утім, суддя знайшов і мінуси у виступі учасниці. Тополя зазначив, що вокал був сильним, однак треба працювати над номером.

"Я жодного разу не зміг прослухати вашу пісню без кому в горлі. Татко звірів прожене, я розумію, про що ви співаєте, я так само відчуваю ваш біль. Я знаю, що ті самі відчуття у мільйонів людей зараз, які нас дивляться. Мені щиро дуже подобається ця пісня. Вона насправді настільки справжня, настільки актуальна. Це топ. Трішки критики: якщо минулого разу у вас сама постановка і номер були сильніші за пісню, то цього разу дуже потужна пісня, а над образом і номером варто попрацювати. Мені особисто чогось не вистачає", - прокоментував Тополя.

Зазначимо, редакція сайту ТСН.ua веде текстову онлайн-трансляцію та першою розповідає про те, що відбувається на нацвідборі.

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