"Євробачення-2023": KRUTЬ вимагає дискваліфікувати TVORCHI через порушення правил нацвідбору

Фіналістка нацвідбору на "Євробачення-2023" KRUTЬ вимагає переглянути перемогу гурту TVORCHI через порушення правил конкурсу.

Бандуристка звернулася зі скаргою до національного мовника "Суспільне", у якій зазначила, що колектив використав у своїй пісні "плюс" основного вокалу.

На офіційній сторінці в Instagram "Суспільне" вже дали відповідь на скаргу співачки та зазначили, що музичний продюсер конкурсу Дмитро Шуров не знайшов порушень правил.

"Музичний продюсер Нацвідбору Дмитро Шуров зазначив, що під час прослуховування ефірного запису виступу у фіналі TVORCHI чути додаткову обробку у зазначених секундах, яка може бути даблом. Водночас він не вважає, що така невідповідність запису вимогам правил є суттєвою для оцінки виступу і обрання переможцями TVORCHI. Організаційний комітет врахував, що низку дрібних порушень під час Нацвідбору допустили одразу кілька фіналістів, проте жодне з них не стало достатньою підставою для дискваліфікації когось з учасників", - йдеться у повідомленні.

Також KRUTЬ зазначила, що трек TVORCHI для нацвідбору "Heart Of Steel" був випущений дистрибуційним лейблом "Believe", який працює в РФ. У відповідь у мовнику зауважили, що не лише колектив співпрацював із компанією, а й інші учасники. Однак, компанія є французькою, тому порушення правил нацвідбору в цьому немає.

Тож, врахувавши усі фактори, оргкомітет "Євробачення" прийняв рішення не дискваліфікувати гурт від участі у пісенному конкурсі в Ліверпулі.

"За отриманою "Суспільним" інформацією, "Believe" — це французька компанія, що займається дистрибуцією в Європі та Азії. Дистрибуція пісень фіналістів цією компанією не є порушенням правил Нацвідбору. 5 із 10 фіналістів Нацвідбору опублікували свої конкурсні пісні через "Believe", ще троє працювали з ним донедавна. Організаційний комітет Євробачення ухвалив рішення, що звернення KRUTЬ не є підставою для припинення участі TVORCHI у Нацвідборі", - йдеться у офіційному зверненні.

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