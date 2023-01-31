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"Євробачення-2023": Ліверпуль офіційно став столицею проведення пісенного конкурсу

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"Євробачення-2023": Ліверпуль офіційно став столицею проведення пісенного конкурсу

Мер Туріну передав символічний ключ від шоу британській колезі.

Сьогодні, 31 січня, британське місто Ліверпуль стало офіційним господарем пісенного конкурсу "Євробачення-2023"

Під час прямої трансляції "Церемонії передавання ключів місту Ліверпулю та жеребкування учасників півфіналів Пісенного конкурсу Євробачення-2023".  мер італьійского міста Турину, який минулого року приймав шоу, Стефано Ло Руссо передав символічні ключі меру Ліверпуля Джоан Андерсон. 

У знак офіційного передання британському місту права на проведення конкурсу мери потиснули одне одному руки. 

Нагадаємо, що цього року Ліверпуль приймає конкурс від імені України. Конкурс було вирішено провести у Великій Британії через повномасштабну війну на українських територіях. 

Днями стало відомо, організатори показали офіційну айдентику конкурсу - слоган та логотип "Євробачення-2023".

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Стаття з добірки новин:
Євробачення 2023
Дата публікації
Перегляди
21
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