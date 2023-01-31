"Євробачення-2023": Ліверпуль офіційно став столицею проведення пісенного конкурсу

Сьогодні, 31 січня, британське місто Ліверпуль стало офіційним господарем пісенного конкурсу "Євробачення-2023".

Під час прямої трансляції "Церемонії передавання ключів місту Ліверпулю та жеребкування учасників півфіналів Пісенного конкурсу Євробачення-2023". мер італьійского міста Турину, який минулого року приймав шоу, Стефано Ло Руссо передав символічні ключі меру Ліверпуля Джоан Андерсон.

У знак офіційного передання британському місту права на проведення конкурсу мери потиснули одне одному руки.

Нагадаємо, що цього року Ліверпуль приймає конкурс від імені України. Конкурс було вирішено провести у Великій Британії через повномасштабну війну на українських територіях.

Днями стало відомо, організатори показали офіційну айдентику конкурсу - слоган та логотип "Євробачення-2023".

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