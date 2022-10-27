"Євробачення-2023": лонглист учасників нацвідбору на пісенний конкурс від України

Сьогодні, 27 жовтня, "Суспільне Мовлення" оголосив список 36 українських виконавців, які висловили бажання представити Україну на пісенному конкурсі "Євробачення-2023".

Вони увійшли до лонглиста Національного відбору на участь у музичній першості, яка наступного року відбудеться у Ліверпулі. Тож, лонглист претендентів на участь у Нацвідборі на "Євробачення-2023" має такий вигляд:

Зазначимо, що список фіналістів буде оголошено не пізніше, ніж 17 листопада, а доти відбудеться прослуховування учасників лонглиста.

Як раніше стало відомо, фінал Нацвідбору на "Євробачення-2023" відбудеться 17 грудня у форматі телевізійного концерту в прямому ефірі.. Конкурс мине у Києві. Також з міркувань безпеки учасників, організатори вирішили провести нацвідбір в укритті. Загалом, цьогоріч 299 учасників виявили бажання представляти Україну у Ліверпулі, з яких наразі відібрали 36. Хто у фіналі змагатиметься за право представляти Україну на міжнародній музичній першості, стане відомо згодом.

Нагадаємо, що 67-й за рахунком міжнародний пісенний конкурс "Євробачення-2023" наступного року відбудеться у Ліверпулі, Велика Британія. Попри те, що на конкурсі 2022 року перемогу для України здобув гурт KALUSH Orchestra, через повномасштабне вторгнення РФ до України музичну першість вирішили провести у Великій Британії, яка на конкурсі минулоріч посіла друге місце.

Й, хоча музична першість відбуватиметься у Великій Британії, втім вона буде організована від імені України. До речі, представник України на "Євробаченні-2023" автоматично потрапить у фінал конкурсу, оскільки до цього на пісенному змаганні переміг учасник від нашої країни.

Нагадаємо, півфінали "Євробачення-2023" відбудуться 9 та 11 травня, а фінал – 13 травня 2023 року.

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