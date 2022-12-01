"Євробачення-2023": онлайн-трансляція жеребкування фіналістів нацвідбору та презентація їхніх пісень

У фіналі конкурсу змагатиметься за право представити Україну на "Євробаченні-2023" 10 артистів.

Сьогодні, 1 грудня, організатори Національного відбору на "Євробачення-2023" презентують пісні фіналістів конкурсу, а також влаштують жеребкування, завдяки якому стане зрозуміло, під яким номером кожен учасник виступатиме 17 грудня.

Так, представляти Україну у Ліверпулі, Велика Британія, висловили бажання 299 заявники, З них до фіналу потрапили лише 10: 2TONE, Angelina, DEMCHUK, FIINKA, Jerry Heil, KRUTЬ, Moisei, OY Sound System, Tember Blanche, TVORCHI.

Зараз у прямому ефірі на сторінці UA:Перший у YouTube влаштують жеребкування між учасниками та презентують пісні фіналістів.

Пряма трансляція:

Зазначимо, фінал Національного відбору відбудеться вже незабаром, а саме 17 грудня. Саме тоді стане відомо, хто представлятиме Україну на міжнародному музичному конкурсі "Євробачення-2023".

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