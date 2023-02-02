"Євробачення-2023": організатори конкурсу показали, якою буде сцена у Ліверпулі

Макет сцени розробив художник з декорацій, який робив сцену для церемоній Grammy та MTV EMAs.

Організатори міжнародного пісенного конкурсу "Євробачення-2023" оприлюднили макет сцени прийдешньої музичної першості.

Сцену розробив художник з декорацій Хуліо Хімеде. Саме він робив сцени для таких масштабних музичних подій, як Grammy та MTV EMAs. За словами Хімеде, в основі дизайну – принципи "єднання, свята та спільноти".

"Архітектура натхнена обіймами, що розкриваються для України, артистів шоу та гостей з усього світу. Я зосередився на культурних аспектах та схожості між Україною, Великою Британією і, зокрема, Ліверпулем. Від музики, танцю та мистецтва до архітектури та поезії", - прокоментував художник, пише eurovision.tv.

Сцена "Євробачення-2023" / Фото: eurovision.tv

Сцена площею 450 квадратних метрів об'єднає ще 220 квадратних метрів відеоекранів, які незалежно рухатимуться та обертатимуться, а також понад 700 відеоплиток, інтегрованих у підлогу, і понад 1500 метрів світлодіодних ліхтарів.

Як зазначив виконавчий продюсер конкурсу Ендрю Картмелл, організатори хотіли створити таку сцену, яку люди пам'ятатимуть роками:

"Для нас дуже важливо, щоб делегації мали якомога більше простору для роботи. Ми хотіли дати їм набір, який має багато варіантів для постановки", - додав Картмелл.

Сцена "Євробачення-2023" / Фото: eurovision.tv

Нагадаємо, 67-й за рахунком пісенний конкурс "Євробачення" відбудеться у Ліверпулі, Велика Британія. Україна автоматично проходить у фінал, як країна-переможниця пісенного змагання минулого року. Через повномасштабне вторгнення росії, конкурс було вирішено провести у Великій Британії, представник якої минулоріч посів друге місце.

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