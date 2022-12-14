"Євробачення-2023": організатори розсекретили зірок, які вестимуть нацвідбір

Цього разу конкурс вестимуть знаменитості, які представляли Україну на міжнародній першості в минулих роках.

Організатори нацвідбору на "Євробачення-2023" оприлюднили імена знаменитостей, які цьогоріч вестимуть конкурс.

Так, відповідальну місію довірили Златі Огнєвіч,яка представляла Україну 2013 року, та солістці гурту Go_A Катерині Павленко, яка виборювала для нас перемогу 2021 року та зі своїм колективом посіла п'яте місце. І, звісно, жіночу компанію розбавить ведучий "Сніданку" на ТЕТ Тімур Мірошниченко, якого називають голосом "Євробачення" у нашій країні. Як відомо, Мірошниченко коментує конкурс вже багато років.

Ведучі нацвідбору на "Євробачення-2023"

Зазначимо, що фінал нацвідбору на "Євробачення-2023" відбудеться вже цієї суботи, 17 грудня. У ньому візьмуть участь 10 артистів. Букмекери пророкують переможу співачці Jerry Heil, яка боротиметься за право представити нашу країну з піснею When god shut the door.

Кого Тімур Мірошниченко вважає своїм фаворитом на Нацвідборі Євробачення і кому пророкує перемогу

Детальніше про те, як відбуватиметься фінал нацвідбору, де його можна подивитися і як можна буде проголосувати читайте у нашому матеріалі.

Сайт ТСН.ua вестиме текстову онлайн-трансляцію конкурсу та триматиме в курсі читачів про перебіг подій на нацвідборі.

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