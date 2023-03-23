"Євробачення-2023": порядок виступів учасників у півфіналах конкурсу

Україна автоматично потрапляє до фіналу, тож у півфіналах за перемогу не змагається.

Вже незабаром відбудеться міжнародний музичний конкурс "Євробачення-2023", який цьогоріч відбудеться у Ліверпулі, Велика Британія.

Тим часом організатори визначили порядок виступів конкурсантів у півфіналах. Перший півфінал відбудеться 9 травня.

За подальшу участь у "Євробаченні" змагатимуться 15 країни, які виступатимуть у такому порядку: Норвегія, Мальта, Сербія, Латвія, Португалія, Ірландія, Хорватія, Швейцарія, Ізраїль, Молдова, Швеція, Азербайджан, Чехія, Нідерланди та Фінляндія.

Другий півфінал "Євробачення-2023" відбудеться 11 травня. Тут вже за свого фаворита зможуть проголосувати українці. Загалом, за подальшу участь у конкурсі змагатимуться 16 країн у такому порядку: Данія, Вірменія, Румунія, Естонія, Бельгія, Кіпр, Ісландія, Греція, Польща, Словенія, Грузія, Сан-Марино, Австрія, Литва та Австралія.

Тим часом учасник від України, гурт TVORCHI, автоматично потрапляє до фіналу конкурсу, адже минулого року український колектив Kalush Orchestra переміг "Євробачення". Натомість у другому півфіналі українці зможуть голосувати.

Порядок виступів учасників "Євробачення-2023" у півфіналах

Фінал "Євробачення-2023" відбудеться 13 травня. Його проведуть у Великій Британії від імені українців, адже через війну Україна не може гарантувати безпеку всім учасникам конкурсу.

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