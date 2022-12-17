"Євробачення-2023": що відомо про гурт TVORCHI, який представить Україну на конкурсі

Електронний гурт отримав найбільшу кількість балів у сумі від журі та глядачів.

Український електронний гурт TVORCHI сьогодні, 17 грудня, переміг на Національному відборі на конкурс "Євробачення-2023" з піснею Heart of Steel.

Вже наступного року дует представить Україну на міжнародному пісенному змаганні, яке відбудеться у Ліверпулі, Велика Британія. Сайт ТСН.ua пропонує вам ближче познайомитись з колективом.

Гурт TVORCHI

Гурт TVORCHI складається з саунд-продюсера Андрія Гуцуляка та вокаліста Джеффрі Кенні. Колектив родом з Тернополя і доволі молодий – був заснований 2018 року. Цікаво, що обидва артисти, якби не музика, стали б фармацевтами – і Джеффрі, і Андрій навчалися на фармацевтичному факультеті Тернопільського національного медичного університету імені І. Я. Горбачевського.

TVORCHI / Фото: Пресслужба гурту TVORCHI

Втім, знайомство майбутніх знаменитостей вдібулося не в університеті, а випадково на вулиці. Гуцуляк вирішив підійти до Кенні, аби з ним поспілкуватися і перевірити свій рівень володіння англійською мовою. З'ясувалося, що і Джеффрі і Андрій обожнюють музику, тож, не довго думаючи, вони об'єдналися у дует. Кенні – є голосом гурту і автором текстів, Гуцуляк взяв на себе місію музичного продюсера дуету.

Гурт TVORCHI

За чотири роки існування TVORCHI встигли випустити чотири студійних альбоми: "The Parts" (2018), "Disco Lights" (2019), "13 Waves" (2020) та "ROAD" (2021).

Зазначимо, що 2020 року гурт TVORCHI вже брав участь у нацвідборі на "Євробачення". Тоді колектив боровся за право представити Україну з треком "Bonfire". З піснею колектив пройшов у фінал, проте не переміг. Та пісня настільки сподобалася слухачам, що стала найпопулярнішою українською піснею 2020 року на європейській платформі Deezer.

TVORCHI - Bonfire

2020 року на 11-й церемонії вручення музичної премії "Золота Жар-птиця" TVORCHI здобули перемогу у номінації "ІНДІ".

2021 року TVORCHI перемогли одразу в трьох номінаціях національної музичної премії YUNA. Це "Найкращий поп-гурт", "Найкращий альбом" та "Найкращий електронний хіт".

А у липні 2022 року гурт отримав дві премії YUNA за "Найкраще концертне шоу" та "Найкращу пісню іншою мовою" за трек Falling.

Серед найвідоміших пісень гурту TVORCHI "Не танцюю", "Believe", "Мова тіла", "Іди сюда" та багато інших.

TVORCHI - #не_танцюю

TVORCHI - Мова Тіла

Нагадаємо, що гурт TVORCHI переміг на нацвідборі на "Євробачення-2023" і вже наступного року у Ліверпулі представлять нашу країну на музичній першості. Дует отримав від журі нацвідбору – 9 балів, від глядачів найбільший бал – 10.

Колективу принесла перемогу у нацвідборі композиція Heart of Steel у якій гурт співає про сталеве серце у грудях, загартоване випробуваннями.

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