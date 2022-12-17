"Євробачення-2023": співак-військовий потужно відкрив фінал нацвідбору віртуозною грою на скрипці

Розпочався грандіозний фінал Національного відбору на "Євробачення-2023". На сцені виступив вже перший учасник-військовий Moisei.

Перед виступом артист, який служить на фронті, поділився про свою творчість у період війни.

"Написав свою першу пісню про життя в окопі, за хвилину тебе може не стати. Переживаєш, що буде з тобою, що буде з близькими. І з цим всім треба боротися. І ця пісня народилась в цій боротьбі, коли я витягував себе з цього психологічного стану. Якщо ти думаєш, що ти один, ти не один. Все буде добре", - розповів музикант.

Moisei

На сцені фіналу нацвідбору учасник виконав англомовну пісню I`m not alone. Moisei не просто співав, але й віртуозно грав на скрипці.

Прокоментував виступ учасника співак Тарас Тополя. Суддя похвалив гру на скрипці, однак зазначив, що артисту варто попрацювати над вокалом.

"Це досить сміливо, розпочинати відбір. Це досить відповідально. я розумію Moisei і його стурбованість, але власне для тебе це не вперше робити якісь речі, на які треба відвага, тому молодець. Ти робиш злам у свідомості багатьох людей, неважливо, хто ти. Важливо, що тебе потребує ця країна, це робиш це без страху. ти надихаєш всю країну таким вчинком. Дякую за скрипічний хук, він прекрасний. Стосовно саме виконання - якщо тебе країна обере представляти її на конкурсі "Євробачення", просив би щоб ти попрацював над вокальною частиною", - зазначив Тополя.

Зазначимо, сайт ТСН.ua веде текстову онлайн-трансляцію, де розповідає, як минає фінал нацвідбору, тож дивіться і першими дізнавайтеся про виступи учасників, а також ім'я переможця.

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