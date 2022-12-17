"Євробачення-2023": хто переміг у нацвідборі

Щойно під час грандіозного фіналу Національного відбору на "Євробачення-2023" назвали ім'я учасника, який виступить від України у Ліверпулі на міжнародному пісенному конкурсі.

У нацвідборі за право виступати на "Євробаченні-2023" змагалися 10 артистів та колективів.

Однак, саме TVORCHI вдалося підкорити серця глядачів, отримавши від них 10 балів, а від суддів - 9. Саме вони поїдуть представляти Україну на міжнародному конкурсі.

Нагадаємо, "Євробачення-2023" відбудеться у Ліверпулі, Велика Британія, від імені України. Вже почалися роботи над організацією конкурсу. На "Євробаченні-2023" планують організувати окрему виставку, де покажуть витвори мистецтва, влаштують кінопокази та проведуть культурні діалоги, аби гості та учасники краще розуміли український дух.

Сам конкурс відбудеться у травні: півфінали 9 та 11 травня, а фінал – 13. Учасник від України автоматично потрапляє до грандіозного фіналу.

Читайте також: