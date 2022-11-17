"Євробачення-2023": стало відомо, хто пройшов до фіналу Нацвідбору на конкурс від України

Сьогодні, 17 листопада, стали відомі імена фіналістів Національного відбору на "Євробачення-2023", які вже 17 грудня поборяться за право представити Україну на музичній першості у Ліверпулі, Велика Британія. У фінал пройшло 10 виконавців.

Фіналісти Нацвідбору на "Євробачення-2023" та їхні пісні

2TONE - "Квітка"

Angelina - "Stronger"

DEMCHUK - "Alive"

FIINKA - "Довбуш"

Jerry Heil - "WHEN GOD SHUT THE DOOR"

KRUTЬ - "Колискова"

Moisei - "I'm Not Alone"

OY Sound System - "Ой, тужу"

Tember Blanche - "Я вдома"

TVORCHI - "Heart Of Steel"

Фіналісти Нацвідбору на "Євробачення-2023" / Фото: suspilne.media

Нагадаємо, що фінал Нацвідбору на "Євробачення-2023" відбудеться 17 грудня. У цілях безпеки його проведуть у бомбосховищі і транслюватимуть наживо по ТБ. До складу журі Нацвідбору увійшли Тарас Тополя, Джамала та Юлія Саніна, яких українці обрали самостійно.

Зазначимо, що перед фіналом Нацвідбору стався скандал. Один з конкурсантів, учасник гурту Cloudless, Lue Bason відмовився від участі у Нацвідборі, та засудив організаторів та суддів минулорічного відбору.

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