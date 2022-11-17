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"Євробачення-2023": стало відомо, хто пройшов до фіналу Нацвідбору на конкурс від України

"Євробачення-2023": стало відомо, хто пройшов до фіналу Нацвідбору на конкурс від України

Автор
Ксенія ГабріадзеКсенія Габріадзе
Дата публікації
Перегляди
1301
Час на прочитання
1 хв
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"Євробачення-2023": стало відомо, хто пройшов до фіналу Нацвідбору на конкурс від України

"Євробачення-2023" / Фото: instagram.com/eurovision

За можливість представити Україну на міжнародній музичній першості поборяться 10 артистів.

Сьогодні, 17 листопада, стали відомі імена фіналістів Національного відбору на "Євробачення-2023", які вже 17 грудня поборяться за право представити Україну на музичній першості у Ліверпулі, Велика Британія. У фінал пройшло 10 виконавців.

Фіналісти Нацвідбору на "Євробачення-2023" та їхні пісні

  • 2TONE - "Квітка"
  • Angelina - "Stronger"
  • DEMCHUK - "Alive"
  • FIINKA - "Довбуш"
  • Jerry Heil - "WHEN GOD SHUT THE DOOR"
  • KRUTЬ - "Колискова"
  • Moisei - "I'm Not Alone"
  • OY Sound System - "Ой, тужу"
  • Tember Blanche - "Я вдома"
  • TVORCHI - "Heart Of Steel"
Фіналісти Нацвідбору на
Фіналісти Нацвідбору на "Євробачення-2023" / Фото: suspilne.media

Нагадаємо, що фінал Нацвідбору на "Євробачення-2023" відбудеться 17 грудня. У цілях безпеки його проведуть у бомбосховищі і транслюватимуть наживо по ТБ. До складу журі Нацвідбору увійшли Тарас Тополя, Джамала та Юлія Саніна, яких українці обрали самостійно.

Зазначимо, що перед фіналом Нацвідбору стався скандал. Один з конкурсантів, учасник гурту Cloudless, Lue Bason відмовився від участі у Нацвідборі, та засудив організаторів та суддів минулорічного відбору.

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Дата публікації
Перегляди
1301
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