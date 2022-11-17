"Євробачення-2023": стало відомо, хто пройшов до фіналу Нацвідбору на конкурс від України

За можливість представити Україну на міжнародній музичній першості поборяться 10 артистів.
Сьогодні, 17 листопада, стали відомі імена фіналістів Національного відбору на "Євробачення-2023", які вже 17 грудня поборяться за право представити Україну на музичній першості у Ліверпулі, Велика Британія. У фінал пройшло 10 виконавців.
Фіналісти Нацвідбору на "Євробачення-2023" та їхні пісні
- 2TONE - "Квітка"
- Angelina - "Stronger"
- DEMCHUK - "Alive"
- FIINKA - "Довбуш"
- Jerry Heil - "WHEN GOD SHUT THE DOOR"
- KRUTЬ - "Колискова"
- Moisei - "I'm Not Alone"
- OY Sound System - "Ой, тужу"
- Tember Blanche - "Я вдома"
- TVORCHI - "Heart Of Steel"
Нагадаємо, що фінал Нацвідбору на "Євробачення-2023" відбудеться 17 грудня. У цілях безпеки його проведуть у бомбосховищі і транслюватимуть наживо по ТБ. До складу журі Нацвідбору увійшли Тарас Тополя, Джамала та Юлія Саніна, яких українці обрали самостійно.
Зазначимо, що перед фіналом Нацвідбору стався скандал. Один з конкурсантів, учасник гурту Cloudless, Lue Bason відмовився від участі у Нацвідборі, та засудив організаторів та суддів минулорічного відбору.
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