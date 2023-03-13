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"Євробачення-2023": стало відомо, під яким номером у фіналі виступатимуть TVORCHI

Автор
Ксенія ГабріадзеКсенія Габріадзе
Дата публікації
Перегляди
402
Час на прочитання
1 хв
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"Євробачення-2023": стало відомо, під яким номером у фіналі виступатимуть TVORCHI

Гурт TVORCHI

Порядкові номери виступу учасників визначилися під час жеребкування.

Сьогодні, 13 березня під час зустрічі глав делегацій конкурсу "Євробачення-2023" у Ліверпулі відбулося жеребкування виступів представників країн на музичній першості.

Так, згідно з жеребкуванням, яке провів виконавчий супервайзер пісенного конкурсу Мартін Остердаль, представник України на "Євробаченні-2023", гурт TVORCHI у фіналі виступить під номером 19.

Зазначимо, що учасник від України цьогоріч автоматично потрапив у фінал конкурсу, оскільки минулого року колектив Kalush Orchestra від України переміг на "Євробаченні-2022". Та, оскільки у нашій країні рф розв'язала повномасштабну війну, в цілях безпеки організатори вирішили провести конкурс у Ліверпулі, Велика Британія. Представник цієї країни 2022-го посів на музичній першості друге місце.

Нагадаємо, що днями TVORCHI представили оновлену версію своєї конкурсної пісні для "Євробачення" Heart of Steel. Музиканти додали текст українською та зробили акценти у кінці за допомогою скрипки.

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Дата публікації
Перегляди
402
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