"Євробачення-2023": стало відомо, у якому місті відбудеться пісенний конкурс

Наступного року Велика Британія буде приймати конкурс "Євробачення" від імені України.

Британський суспільний мовник BBC та Європейська мовна спілка (EBU) нарешті повідомили, у якому місті відбудеться пісенний конкурс "Євробачення-2023".

За право приймати шоу змагалися два міста у Великій Британії - Глазго та Ліверпуль. Врахувавши усі нюанси, оргкомітет обрав переможцем Ліверпуль.

"Ліверпуль був обраний після ретельного розгляду заявки міста, в ході якого було вивчено умови проведення змагань, можливість розміщення делегацій, членів команди, уболівальників та журналістів, інфраструктуру, а також культурну пропозицію приймаючого міста, що відображає перемогу України у 2022 році", - повідомили на офіційному сайті "Євробачення".

Фото: instagram.com/eurovision

Водночас із оголошенням міста, яке прийме конкурс, організатори показали особливий логотип "Євробачення-2023". У центрі логотипу буде зображений український прапор, який буде нагадувати про те, що Велика Британія приймає конкурс від імені України.

"Символічно, що конкурс "Євробачення - 2023" пройде у Ліверпулі, місті-побратимі Одеси. Організація конкурсу такого рівня потребує дуже високих вимог. Я впевнений, що місто, визнане столицею поп-музики, виконає їх якнайкраще і забезпечить свято музики, яке вразить як делегатів, так і шанувальників "Євробачення", - зазначив Микола Чернотицький, голова правління Національної громадської телерадіокомпанії України.

Також організатори назвати дати проведення конкурсу: гранд-фінал "Євробачення-2023" пройде на "Ліверпуль Арені" 13 травня, а півфінали – 9 та 11 травня.

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